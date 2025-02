Moritz Hartnagel ist Journalist in der SWR-Wirtschaftsredaktion. Wo seine Themenschwerpunkte liegen, finden Sie hier.

Welche Folgen hat die Leitzins-Entscheidung der EZB? Gehen Bundesministerien verantwortungsvoll mit Steuergeldern um? Vor welchen Betrugsmaschen sollten VerbraucherInnen sich schützen? Und wie schneiden bekannte Marken wie Tchibo, Lindt oder Vorwerk in Sachen Qualität, Preis und Fairness ab?

Mit solchen Wirtschafts- und Verbraucher-Themen beschäftigt sich Moritz Hartnagel regelmäßig bei seiner Arbeit in der SWR Wirtschaftsredaktion und im ARD Kompetenzcenter Verbraucher. Unter anderem hat er schon für die TV-Formate „Marktcheck “, „Plusminus “, „Money Maker “, „Doc Fischer “, „ARD Markencheck“, „Vorsicht Verbraucherfalle“, „Betrifft “, „Landesschau “, „SWR Aktuell “, „SWR Extra“, „Zur Sache Baden-Württemberg “ und „Arte Yourope“ gearbeitet.

Darüber hinaus setzt er seine Themen auch für Hörfunk und Online-Formate um. Neben der journalistischen Tätigkeit gibt er auch als Trainer Videoschulungen und beschäftigt sich mit der Optimierung von Workflows in einer multimedial vernetzten Redaktion.

Moritz Hartnagel hat an der Hochschule der Medien studiert und das journalistische Volontariat beim SWR absolviert. Von 2009 bis 2014 hat er in der Onlineredaktion des SWR Jugendradios „DASDING“ in Baden-Baden gearbeitet. Seit 2015 ist er in der Wirtschaftsredaktion in Stuttgart tätig.