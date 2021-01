Seit Beginn der Corona-Pandemie berichtet Steffen Wurzel, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Shanghai, über seinen veränderten Alltag. Jetzt, etwa ein Jahr nach Ausbruch des Virus, wollten wir erneut wissen: Wie geht China inzwischen mit Covid-19 um? Wie viel Normalität ist wieder eingekehrt? Und was bedeutet das für seine Arbeit? In seinem Video erläutert er die aktuelle Situation und erzählt, warum der zweite Korrespondentenplatz in Bejing schon seit Sommer verwaist ist.