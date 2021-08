Philipp Bitterling, Abteilungsleiter Programmplanung und Entwicklung, liebt Veränderungen und ist deshalb genau am richtigen Platz. Sein Job ist es, neue Inhalte für neue Verbreitungswege auf den Weg zu bringen. Zwei Lieblingsprojekte hat er im Moment: „Nachtstreife", eine Doku-Reihe, die außergewöhnliche Einblicke in die Polizeiarbeit in Mainz bietet, und „Bayreuther Straße", eine Langzeitbeobachtung in einem sozialen Brennpunkt in Ludwigshafen. Mehr zu diesen Sozial-Dokus und warum er im „Zweitjob" Optimist ist, erklärt Philipp Bitterling im Video.

