Die wichtigsten Ereignisse des Jahres im Überblick

1. Januar

Der SWR übernimmt den ARD Vorsitz und löst somit den WDR ab. Kai Gniffke übernimmt das Amt des ARD Vorsitzenden. Ab Januar 2023 sprechen Stefanie Germann und Volker Schwenck für die ARD.

24. Januar

90 Minuten lang hat sich SWR Intendant und ARD Chef Kai Gniffke auf den Instagram-Kanälen von SWR3 und der ARD den ungefilterten Fragen der Nutzerinnen und Nutzer gestellt – live, direkt, ungefiltert. Dutzende haben schon im Vorfeld kritische Fragen in die Kommentare geschrieben.

13. Februar

„MixTalk“ ist das erste ARD Format, das ab sofort regelmäßig auf dem interaktiven Livestreaming-Dienst Twitch parat gestellt wird. Das digitale Debattenformat des SWR hat in Twitch seine ideale Plattform gefunden – und stößt dort auf ein technikaffines und diskussionsfreudiges Publikum, das keine fertig produzierten Inhalte konsumieren, sondern diese live mitgestalten möchte.

2. März

Die beiden SWR4 Landesprogramme Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz rücken enger zusammen. Gleichzeitig bleibt die Regionalität im Programm erhalten, mit einer starken landesspezifischen Primetime, mit Regionalnachrichten und regionalen Beiträgen. Mit dem Reformprogramm will der SWR unter anderem auch Kräfte frei setzen für digitale Angebote.

14. April

Der SWR ist Medienpartner der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Auf dem BUGA-Gelände gibt es ein eigenes multimediales Studio. Der SWR berichtet Online, im Fernsehen und im Radio über die Themen der Bundesgartenschau.

1. Mai

Welche Erfahrungen haben die Menschen mit Bus und Bahn? Wie sehr nutzen sie das Deutschlandticket? Kann es eine Verkehrswende einleiten? Oder braucht es andere Angebote, damit die Bürgerinnen und Bürger den öffentlichen Nahverkehr besser nutzen? Mit Start des bundesweiten Deutschlandtickets am 1. Mai will das ARD Projekt des SWR #besserBahnfahren herausfinden, wie wir den Verkehr in Zukunft so gestalten können, dass er klimafreundlicher wird und die Menschen dennoch mobil bleiben.

11. Mai

Alex Hofmann wird neuer Studioleiter in Karlsruhe. Er folgt auf Christian Pitschmann, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

15. Mai

Der Südwestrundfunk und der Hessische Rundfunk (HR) rücken näher zusammen und kooperieren bei der so genannten Sendeabwicklung: Das hr-fernsehen wird künftig nicht mehr vom HR in Frankfurt am Main, sondern vom SWR aus dem Funkhaus Baden-Baden technisch abgewickelt. Von dort aus läuft die Sendeabwicklung bereits zentral für das SWR Fernsehen, für das SR Fernsehen des Saarländischen Rundfunks sowie für den ARD Bildungskanal ARD alpha.

17. Mai

Zum diesjährigen Diversity Tag am 23. Mai 2023 fragen die Programmmacherinnen und -macher nach den Chancen von Diversität, beleuchten den gesellschaftlichen Umgang mit dem Thema, stellen neue Ansätze vor und lassen Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Damit setzt der SWR ein Zeichen im Sinne der „Charta der Vielfalt“ – online in der ARD Audio- und Mediathek, auf Youtube, Facebook und Instagram, im Fernsehen und im Hörfunk.

26.-29. Mai

Das Pfingstwochenende steht im Zeichen des SWR Sommerfestivals. Der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg feiern auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Tagsüber mit der Festivalmeile für die ganze Familie, abends mit Konzerten und Shows auf der Open-Air-Bühne vor dem Neuen Schloss.

2.-4. Juni

SWR3 ist 2023 wieder als Partner beim Musikfestival „Rock am Ring“ mit dabei. Die dreitägige Veranstaltung findet am Nürburgring in der Eifel statt. SWR3 begleitet das Event intensiv mit dem „SWR3 Festivalradio“.

10.Juni

Rund 5.000 junge Menschen feiern beim ausverkauften, zweiten DASDING Festival auf dem Zeltfestivalgelände in Mannheim. Bei strahlendem Sonnenschein und einzigartigem Ambiente in den Zelten herrscht beste Stimmung bei den Besucherinnen und Besuchern sowie den Künstlerinnen und Künstlern.

15. Juni

Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Künstliche Intelligenz – die Themen unserer Zeit werden immer komplexer, die Informationsflut immer größer. Mit dem neuen „SWR Data Lab“ stellt der SWR den Datenjournalismus neu auf und geht einen innovativen Weg im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

16. Juni

Der Südwestrundfunk optimiert die Nutzung seiner eigenen TV-Studios und setzt auf flexible Technik, um Kosten zu senken und dem digitalen Wandel gerecht zu werden. Die SWR Geschäftsleitung hat daher beschlossen, für Regelformate auf externe Produktionsstätten zu verzichten und das für mehrere Fernsehsendungen genutzte „Alte E-Werk“ in Baden-Baden als Produktionsstätte aufzugeben. Die Sendungen, die dort entstehen, werden künftig in einem multifunktionalen Studio, der sogenannten Mainstage, im SWR Funkhaus Mainz produziert. Dies betrifft insbesondere die wöchentliche Talkrunde „NACHTCAFÉ“.

3. Juli

Die SWR Magazine „Landesschau Rheinland-Pfalz“ und „Landesschau Baden-Württemberg“ läuten eine halbe Stunde früher das Vorabendprogramm im SWR Fernsehen ein. Unter dem Motto „Mehr hier. Mehr wir. Landesschau“ sind mit der Verlängerung neben interessanten Gästen und bewährten Rubriken der jeweiligen Sendungen noch mehr spannende Geschichten und außergewöhnliche Portraits zu sehen.

12. Juli

Media-Analyse „ma 2023 Audio II": Der SWR bleibt weiterhin Nummer Eins im Sendegebiet. Täglich schalten 5,46 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Radioprogramme des SWR ein. Bundesweit hören 6,50 Millionen Menschen Programme des SWR.

19. Juli

Die technische Innovation der „Künstlichen Intelligenz“ wird derzeit als das Trend Thema der Zukunft gehandelt. Spätestens seit der Veröffentlichung von ChatGPT und einer dadurch erreichten Nutzbarkeit für alle wird KI in der breiten Masse als Zukunftsthema diskutiert. SWR3 begibt sich am 19. Juli 2023 einen ganzen Tag lang auf eine Wissensreise und spricht dabei mit zahlreichen Expertinnen und Experten, die die Auswirkungen unter anderem für die Bereiche Musik, Politik und Sport einordnen.

21. Juli

Der Südwestrundfunk trennt sich vom Großteil seiner Fundus und passt seinen Bestand an den stetig geringeren Bedarf an. Der SWR reagiert damit auf den rasanten Medienwandel sowie auf die Tatsache, dass immer mehr mit digitalen Mitteln produziert wird. Der Bedarf an Requisiten nimmt dadurch stark ab. Gleichzeitig sind öffentlich-rechtliche Sender angehalten, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Beiträgen verantwortungsvoll umzugehen.

28. Juli

SWR trauert um Martin Walser. Seine Karriere begann 1949 beim damaligen Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Hier leistete er als Redakteur und Hörspielautor einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau des Rundfunks nach dem Zweiten Weltkrieg.

31. Juli

Der Alman in Lehrergestalt ist wieder im Einsatz: Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Comedyserie „Almania“ mit Showrunner und Schauspieler Phil Laude als Lehrer Frank Stimpel haben begonnen. In der Regie von David Gruschka entstehen acht neue Folgen der SWR Serie für die ARD Mediathek, die Bücher schrieb das Autorenteam um Headautor Thomas Mielmann.

2.-23. August

Deutschlands beliebteste Krimiserie legt auch in der Sommerzeit keine Pause ein. Insgesamt vier Wunsch-Tatorte zeigt der SWR vom 2. bis zum 23. August. Auf der Dialogplattform meinSWR.de können die Zuschauerinnen und Zuschauer jede Woche aus jeweils zwei Tatort-Fällen aus dem Südwesten für ihren „SWR Wunsch-Tatort“ stimmen. Der Gewinner-Tatort wird immer mittwochs um 22 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

15. August

Der SWR trauert um Ursula Cantieni. Die Schauspielerin ist in Baden-Baden im Alter von 75 Jahren gestorben. Ursula Cantieni prägte im SWR jahrzehntelang „Die Fallers“ und „Sag die Wahrheit“.

29. August

Der SWR trauert um Karlheinz Hartmann. Fast 30 Jahre lang war er in der Rolle des urschwäbischen Bürgermeisters in der Mundart-Comedy „Hannes und der Bürgermeister“ einer der großen Publikumslieblinge im SWR Fernsehen. Am 29. August 2023 ist er im Alter von 73 Jahren gestorben.

29. August

Vor 25 Jahren, vom 29.8. auf den 30.8.1998 um Mitternacht, sind die Hörfunk- und Fernsehprogramme des neu gegründeten Südwestrundfunks (SWR) auf Sendung gegangen. Nach fast 50 Jahren wurden so aus Süddeutschem Rundfunk und Südwestfunk ein gemeinsamer Sender für alle Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Gründungsintendant war Peter Voß. Die Weichen für stetige Modernisierung und effizienteres Arbeiten wurden gestellt.

12. September

Gemeinsam neue Wege gehen für Qualitätsangebote für junge Menschen: Der SWR hat dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) eine Kooperation bei dem jungen Nachrichtenangebot NEWSZONE angeboten.

14.-19. September

Zwischen dem 14. und 16. September kamen mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher zu Europas wichtigstem Radio-Musikfestival. Während des dreitägigen, gemeinsam mit CUPRA veranstalteten „SWR3 New Pop Festivals“ spielten Künstlerinnen und Künstler wie Raye, Mimi Webb, James Arthur oder Mayberg. Kamrad erhielt am ersten Festivaltag als einer der spannendsten neuen Künstler Deutschlands den „SWR3 New Pop Award“. Er gab im Rahmen des Festivals sein bisher größtes Solo-Konzert. Mehr als 30.000 Menschen verfolgten die Konzerte im Video-Livestream und deutlich über eine halbe Million User wurden über die digitalen Ausspielwege erreicht.

20. September

Der Südwestrundfunk bezieht am Standort Baden-Baden sein neues Medienzentrum. Der Neubau ist eine Antwort auf den digitalen Wandel und die sich verändernden Arbeitsabläufe in den Redaktionen und der Produktion. Das Medienzentrum ermöglicht multimediale Zusammenarbeit sowie modernes und zukunftsgerichtetes Arbeiten. Gleichzeitig ist es ein Bekenntnis des SWR zum Standort Baden-Baden.

29. September

„Bohemian Rhapsody“ von Queen hat es auch in diesem Jahr wieder auf den ersten Platz geschafft und ist beliebtester Song der Hörerinnen und Hörer von SWR1 Rheinland-Pfalz im Jahr 2023 – gefolgt von „Sound Of Silence“ (Disturbed) und „Stairway To Heaven“ (Led Zeppelin).Vom 11. bis 21. September 2023 stimmen die Hörerinnen und Hörer über die Playlist ab. Der Countdown der Top 1000 beginnt am 25. September. Am Freitagabend, 29. September wird das Geheimnis um den Siegertitel gelüftet.

18. Oktober

Sybille Müller wird neue Studioleiterin in Stuttgart. Sie folgt auf Axel Graser, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

19.-22. Oktober

Die Donaueschinger Musiktage bieten in diesem Jahr insgesamt 23 Uraufführungen, von denen etwa 70 Prozent von Künstlerinnen stammen. Dabei erweist sich das Publikum deutlich internationaler als in der Vergangenheit: Aus 33 Ländern reisen die Besucherinnen und Besucher nach Donaueschingen, darunter Argentinien, Bahrain, Bolivien, Brasilien, Ghana, Iran, Israel, Kanada, Peru, Südkorea und USA.

9. bis 12. November

Die 20. Ausgabe der ARD Hörspieltage findet vom 9. bis 12. November 2023 im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe statt. Die Wettbewerbsjury wird öffentlich über die Hörspiele diskutieren, die u. a. um den „Deutschen Hörspielpreis der ARD“ konkurrieren. Außerdem im Programm: der Event-Tag „Hotspot für Hörspiele – Die ARD Audiothek“, Live-Hörspiele von Mariola Brillowska und nach Marc-Uwe Kling sowie die traditionelle Nacht der Preisverleihung am Samstagabend. Die Organisation des bedeutendsten Hörspiel-Festivals im deutschsprachigen Raum liegt beim federführenden SWR.

14. November

Als einer der ersten Radiosender Deutschlands hat SWR3 einen eigenen Whatsapp-Kanal gestartet. Damit erweitert die Welle ihr Informationsangebot und bietet die wichtigsten Themen des Tages, Backstage-Einblicke aus dem Radiostudio – etwa beim Besuch von Studiogästen und Themen, die die SWR3 Community beschäftigt per Whatsapp-Nachricht an.

21. November

Moderator und SWR Chefredakteur Fritz Frey führt zum letzten Mal durch das ARD-Politikmagazin „Report Mainz“, bevor er im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen wird. Seine Nachfolge übernimmt ab Januar 2024 die 40-jährige Filmautorin, Investigativjournalistin und Hochschulprofessorin Nadia Kailouli.

24. November

Andy Borg engagiert sich für die gute Sache. In der drei Stunden dauernden Live-Show „Für die Herzenssache – Schlager-Spaß mit Andy Borg“ sammelt der SWR Moderator Spenden für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Sendung ist der Auftakt der diesjährigen Spendenaktionen in der Advents- und Weihnachtszeit für die „Herzenssache“, die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Seit Jahresbeginn sammelt die „Herzenssache“ Spenden in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Euro.

4. Dezember

Auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe war der Stuttgarter SWR Fernsehturm im nationalen Auswahlverfahren erfolgreich und wird jetzt für 2024 auf die deutsche Vorschlagsliste aufgenommen.

8. Dezember

In der gemeinsamen Sitzung des Rundfunk- und Verwaltungsrates ist der amtierende Intendant Kai Gniffke für eine zweite Amtszeit in seinem Amt bestätigt worden. Die weitere Amtsperiode beginnt am 1. September 2024 und endet am 31. August 2029.

13. Dezember

Der Südwestrundfunk (SWR) baut sein Sendernetz für den digitalen Radioempfang DAB+ in Baden-Württemberg weiter aus. Durch die Inbetriebnahme der beiden Standorte Reutlingen sowie Elztal im Kreis Emmendingen verbessert sich in den jeweiligen Regionen die DAB+ Versorgung.

13. Dezember

Im Dezember 2023 war es für das 5G-Campusnetz-Team des SWR so weit: Zum ersten Mal ist ein vom SWR und dessen Partner Smart Mobile Labs (SML) selbst betriebenes 5G-Netz in einer live übertragenen Fernsehshow zum Einsatz gekommen. Der Anlass: die Sendung „Weihnachtsmarkt live - Freude auf die Adventszeit“ aus der Ravennaschlucht im Schwarzwald bei Freiburg.

31. Dezember

Nach mehr als vier Jahren verlässt Geschäftsführerin Ulrike Becker das Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. zum Ende des Jahres 2023 auf eigenen Wunsch.

Geschäftsbericht 2023