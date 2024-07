Vergebene Preise in 2023:

Deutscher Dokumentarfilmpreis

Geteilter Hauptpreis für „Kash Kash – Without Feathers We Can’t Live“ von Lea Najjar und für „When Spring Came to Bucha“ von Mila Teshaieva und Marcus Lenz

Ehrensache-Preis

1. Josef Hausen aus Kelberg (Publikumspreis), er hat bereits Hunderten von Kindern das Schwimmen beigebracht. 2. Sabine Luppert vom Verein „Schüler für Tiere - Leben achten und schützen“ aus Herxheim bei Landau. 3. Guido Meudt, seit 45 Jahren 1. Vorsitzender der Pfarrer-Landvogt-Hilfe in Mainz. 4. Jens Schawaller von den „Sportfreunden Montabaur“. Hauptberuflich Dekanatskantor, engagiert er sich seit 1999 beim „kleinsten Judoverein der Welt“ als Assistenz-Trainer und in der Öffentlichkeitsarbeit. 5. Tim-Can Werning aus Trier, Vorstandsmitglied im Verein „Für ein buntes Trier - gemeinsam gegen Rechts“ und im DGB-Stadtverband Trier.

Emmerich Smola Förderpreis

Der Emmerich Smola Förderpreis geht in diesem Jahr an die jungen Operntalente Eva Zalenga (Sopran) und Dumitru Mitu (Tenor).

Giga-Hertz-Preis

Die US-amerikanische Komponistin Laurie Spiegel erhält in diesem Jahr den Giga-Hertz-Preis für ihr Lebenswerk.

Hans Bausch Mediapreis

Felix M. Simon für die Studie „Uneasy Bedfellows: AI in the News, Platform Companies and the Issue of Journalistic Autonomy“

Karl-Sczuka-Preis

Martin Brandlmayr für sein Hörstück „Interstitial Spaces“

Peter-Huchel-Preis

Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die 1980 in Anklam geborene und in Jüterbog lebende Lyrikerin Judith Zander

Rolf-Hans Müller Preis

Marvin Miller erhält die Auszeichnung für seine Komposition zum ZDF tivi Film „Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel“

Salzburger Stier

Mathias Tretter (Deutschland), Malarina (Österreich) und Dominic Deville (Schweiz)

Stuttgarter Besen

Eva Eiselt (Gold), Tony Bauer (Silber), Fee Brembeck (Holz) und Dr. Pop (Gerhard-Woyda-Publikumspreis)

SWR Jazzpreis

Die Preisträgerin ist die Harfenistin Kathrin Pechlof

SWR2 Hörspielpreis

Autor Lamin Leroy Gibba für das Stück „Doppeltreppe zum Wald“

SWR2 New Talent

Das Trio E.T.A ist SWR2 New Talent 2023. Der Südwestrundfunk unterstützt damit die Violinistin Elene Meipariani, den Violoncellist Till Schuler und den Pianist Till Hoffmann bis 2026 mit Konzertmöglichkeiten, Mitschnitten, CD- und Videoproduktionen.

SWR3 New Pop Award

Kamrad

SWR4 Musikpreis

Ireen Sheer für ihr Lebenswerk

VISIO

Jari Twardzik für „Disconnected“ (Goldene Kamera), Lars Smekal für „Zeitschenkerin“ (Silberne Kamera) und Jasmin Haas für „Leben nach dem Verlust“ (Bronzene Kamera). Der Visio Zuschauerpreis ging ebenfalls an den Beitrag „Zeitschenkerin“

