Medienkompetenz für Eltern

per Mail teilen

Präsenz-Seminar oder Online-Seminar für Eltern

Die Weiterentwicklung des digitalen Lernens ist fester Bestandteil aller rheinland-pfälzischen Schulen und somit ein Grundstein der konzeptionellen Ausrichtung. Mit dem vermehrten Fokus auf die digitalen Lehre im Primarbereich hat das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz einen weiteren elementaren Schritt in diesem Prozess in den letzten Jahren angestoßen. Hier gilt es weiterhin Bedarfe abzudecken, Potentiale an Schulen zu entdecken und gleichzeitig die bestehende Basis kontinuierlich zu fördern. Das Modul "Eltern und Medienkompetenz" aus dem Landesprogramm "Medienkompetenz macht Schule" ergänzt die Angebote für Schulen.

Für Ihren Elternabend, können Sie aus einem der folgenden Schwerpunkte wählen:



Kinder und Medien z.B. Nutzungsverhalten und Regeln in der Familie

Kommunizieren und präsentieren z.B. WhatsApp und Soziale Netze

Spielen z.B. Faszination, Chancen und Risiken

Datenschutz z.B. Online-Ethik, Cybermobbing

Kostenfallen im Netz, z.B. teures "Spielzeug"

Kostenfalle Smartphones & Apps

Durch die Wahl eines Schwerpunktes kann dem Elternabend eine Grundrichtung vorgegeben werden. Die angebotenen Themen greifen teilweise ineinander über und ergänzen sich, sodass Aspekte wie Regeln, Persönlichkeitsrechte und aktuelle Trends von den Referierenden angesprochen werden.

Wer Eltern

Ort Ihre Schule oder als Online-Seminar

Dauer Abendveranstaltung, 1,5 - 2 Stunden

Projektpartner Pädagogisches Landesinstitut RP