Gutenberg im Unterricht

1455 wurde in Gutenbergs Mainzer Werkstatt die erste Bibel gedruckt und diese Erfindung revolutionierte den Umgang mit Information. Die Erfindung des Internets im letzten Jahrhundert wird von vielen als 2. Kulturrevolution beschrieben. Gutenberg ist auch deshalb immer wieder ein spannendes Thema im Schulunterricht, mit dem man Schüler*innen faszinieren kann.

Gutenberg-Film

Jetzt gibt es einen Film über Gutenberg und das dazu passende Unterrichtsmaterial, entwickelt von uns, dem SWR, und der Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest. Der 15-minütige Gutenberg-Film steht auf dieser Internetseite online, den Sehbogen, das pädagogische Angebot für eine Unterrichtsstunde in der Tradition der Ohrenspitzer-Hörbögen gibt es bei der Stiftung MKFS.

Übersetzung in sechs Sprachen

Den Gutenberg-Film gibt es in mehreren Sprachen. In Kooperation mit dem Gutenberg-Museum, der Stadt Mainz, der Deutschen Welle, dem Goethe-Institut und der Frankfurter Buchmesse haben wir den 15-minütigen Gutenberg-Film von unserem SWR Kulturredakteur Alexander Wasner in sechs Sprachen übersetzt. Menschen aus China, Japan, Portugal, Spanien, Frankreich, Amerika, Großbritannien und viele andere internationale Gäste besuchen jährlich das Gutenberg-Museum in Mainz. Wer auch immer kommt, um die Werke des „Man of the millenium“ zu sehen – Gutenberg spricht auch seine*ihre Sprache!

Für 9,90 € inklusive Versand können Schulen den Film auf DVD und in sechs Sprachen im Gutenberg Museum bestellen (Tanja Dörflinger, 06131-122503, tanja.doerflinger@stadt.mainz.de).