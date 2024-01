per Mail teilen

Schüler*innen ab 15 Jahren lernen von DASDING Redakteur*innen, was hinter einem Radioprogramm, einer Fernsehsendung und einem Onlineangebot steckt.

DASDING stellt in einem eintägigen Schulworkshop die Arbeitsweise der Medien vor und erklärt den Schüler*innen, welche Verantwortung die Medien haben. Die Schüler*innen lernen im DASDING Workshop in kurzer Zeit die Abläufe einer professionellen Redaktion kennen. DASDING Redakteur*innen erklären, was hinter einem Radioprogramm, einer Fernsehsendung und einem Onlineangebot steckt und wie junge Themen redaktionell recherchiert und ausgearbeitet werden.

Der eintägige DASDING Workshop ist kostenfrei, richtet sich an Schüler*innen ab 15 Jahren und wird durch DASDING Redakteur*innen betreut. Ob die Gruppe aus einer Schulklasse, einer Projektgruppe oder einer AG besteht, ist der Schule überlassen. Bewerben können sich Schulen per Mail an workshop@DASDING.de oder telefonisch unter 07221 929 26106.

Weitere Informationen gibt es bei DASDING.