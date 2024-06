Tom Bartels: Blick hinter die Kulissen der Fußball EM – So arbeite ich als Kommentator

„Mach ihn – er macht ihn. Mario Götze!!!“ Diese Sätze von Tom Bartels kennt jeder Fußball-Fan in Deutschland. 34,65 Millionen Zuschauer verfolgten das WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro. Live-Übertragungen der großen Sportereignisse sind seine Welt. Auch bei der Fußball-EM und den Olympischen Spielen im Sommer 2024 wird der ARD/SWR-Kommentator wieder im Einsatz sein. Wie bereitet er sich auf solche Großereignisse vor? Welche Momente sind nach unzähligen Einsätzen bei EMs, WMs und Olympischen Spielen seine Highlights? Denkt er sich Sätze für Tore im Voraus aus? Wie behält er die unglaubliche Menge an Daten und Fakten im Kopf? Seit mehr als 30 Jahren kommentiert Tom Bartels im Fernsehen. Im Video gibt er Einblick in seine Arbeit, die viele für einen Traumjob halten.

