Ihr Ziel ist es, funk und seine Inhalte noch bekannter zu machen. Ihr Anliegen ist es, Wissen und Learnings zu teilen - innerhalb der ARD/ZDF Familie aber auch extern.

Biografie

Sonja Ternes kam 2016 zu funk und hat den Aufbau mitbetreut als das Projekt noch “Das junge Angebot von ARD und ZDF” hieß. Im November 2018 wechselte sie intern als Projektmanagerin ins Kommunikationsteam und ist dort seitdem für Pressearbeit, Events, Krisenkommunikation und Wissensmanagement zuständig. Seit 2020 ist sie zusätzlich stellvertretende Leiterin des Kommunikationsteams. Von 2009-2012 hat Sonja Ternes ihre Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien im ZDF absolviert und dort im Anschluss bis 2016 an verschiedenen Projekten und Produktionen wie “Wetten, dass..??”, „ZDF Fernsehgarten“, „Lerchenberg” und „Operation Naked” mitgearbeitet.

So arbeite ich für den SWR / funk

Mein Ziel ist es, funk und dessen Formate durch Entwicklung von fundierten Strategien und kreativen Ansätzen für die Pressearbeit, Kommunikationsmaßnahmen und Events in der Zielgruppe bekannter zu machen. Außerdem liegt mir der Bereich Wissensmanagement, also die Weitergabe der Erfahrungen und Learnings, die wir bei funk sammeln, in ARD und ZDF, sehr am Herzen.

Als Speakerin im Einsatz

Moderation von funk-Netzwerkevents

Moderation von Wissenstransferveranstaltungen (inkl. eigenen Vorträgen zu den Themen moderne Arbeitsweisen und Holokratie)

Z2X: „Utopie Rundfunkstaatsvertrag im Internet – Wie man öffentlich-rechtliche Inhalte im Internet neu denken kann

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

… stehe ich morgens gerne früh auf und gehe Joggen, mit dem Hund spazieren oder verbringe Zeit auf dem Pferderücken. Gerne in Kombination mit Musik, Podcasts oder einem guten Hörbuch.

Unterwegs auf folgenden Kanälen und Communities