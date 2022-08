Nah an der jungen Zielgruppe, die neuen Ausspielwege im Blick, begleitet Michael Bart den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zwischen emotionalen Bewegtbild-Inhalten und strategischen Analysen in die digitale Zukunft.

Biografie

Nach seinem Studium produzierte Michael Bart für zahlreiche TV-Sender von Pro7 bis n-tv. Seit 2016 leitet Michael Bart die Bewegtbild-Einheit der PopUnit von SWR3 und DASDING sowie die funk Zulieferredaktion im SWR. Dabei verantwortet er den Video-Content für die verschiedenen Online-Plattformen und stärkt den Wissenstransfer, die strategische Ausrichtung sowie die Vernetzung verschiedener Bereiche innerhalb der ARD. Von Anfang an ist Michael Bart an der Entwicklung von funk beteiligt. Er verantwortet Formate wie maiLab und Walulis Daily. Zudem war er auch für den Aufbau von funk-Kanälen wie das Bohemian Browser Ballett zuständig. Die von Michael Bart verantworteten funk-Kanäle wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet (u.a. Grimme-Preis 2019, Goldene Kamera Digital Award 2020). Für SWR3 und DASDING hat Michael Bart bereits zahlreiche Reportage-, Event- und Konzert-Formate u.a. mit Ed Sheeran, Die Toten Hosen, Max Giesinger und Udo Lindenberg produziert. Außerdem leitete Michael Bart Spezialsendungen von Rock am Ring bis zur Nature One für das SWR Fernsehen und Einsplus.

So arbeite ich für den SWR und funk

Gemeinsam mit meinem Team bringe ich die Bewegtbild-Inhalte von SWR3, DASDING und funk ins Netz, mit dem Ziel, die junge Zielgruppe anzusprechen. Menschen zusammen zu bringen, das Team zu motivieren und neue Strategien zu entwerfen sind meine Leidenschaft. Und da ich das zusammen mit vielen herausragenden Kolleginnen und Kollegen machen darf, fühlt es sich noch nicht einmal wie Arbeit an.

Als Speaker im Einsatz

re:publica

Medienakademie Hochschule Stuttgart

Hochschule Furtwangen

Hochschule Karlsruhe

SWR Barcamp

Kreativ-Workshops

Formatentwicklung-Workshops

Und wenn ich nicht im Dienst bin …

…erkunde ich Abenteuerspielplätze und Skateparks mit meinen Kindern, mache viel Sport und gehe sehr gerne auf Konzerte – denn es gibt kaum etwas Ergreifenderes als den Moment, wenn 20.000 Menschen gemeinsam einen Song singen.