Regionalreporterin Deborah Kölz

Deborah Kölz ist seit 2020 für den SWR als Multimedia-Redakteurin unterwegs. Nach ihrem Medien- und Kommunikationsstudium an der Uni Passau und einem Volontariat bei der katholischen Kirche war sie zuerst für Hörfunk, Fernsehen und Social Media im SWR Studio Ludwigshafen im Einsatz. In der Pfalz hatte sie vor allem für die junge Community viele Themen recherchiert: Von Parkour über Rhönrad-Fahren bis hin zum Influencertum im Pfälzerwald. 2023 kehrte die gebürtige Schwäbin (Nufringen/Kreis Böblingen) in ihre Heimat zurück und arbeitet seitdem im Regionalstudio Stuttgart. Am liebsten berichtet sie über Menschen und ihre kreativen Ideen und Lebensgeschichten. In ihrer Freizeit steht Deborah Kölz auf Swing-Tanzen, „reist gern in d'r Weltg'schicht rom", wie ihre Oma sagen würde, und engagiert sich in der Kirchengemeinde.

