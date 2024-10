Regionalreporterin Anita Westrup

Anita Westrup ist ein Energiebündel und arbeitet seit 2017 als multimediale Reporterin im SWR Studio Freiburg. Nach dem Studium in Europäischer Ethnologie und FrankoMedia erwarb sie noch einen Masterabschluss in Deutsch-Französischem Journalismus in Paris. Zwischendurch absolvierte sie zahlreiche Praktika z.B. bei der Deutschen Botschaft in Paris, beim Goethe-Institut in Montréal, bei der Leipziger Volkszeitung, bei ARTE in Straßburg und beim SWR in Baden-Baden. Während ihres Volontariats beim SWR lebte sie einem urigen Camper und reiste von Ausbildungsstation zu Ausbildungsstation im Ländle.

Die gebürtige Emsländerin erweitert kontinuierlich ihren Alemannisch-Wortschatz und liebt besonders ihre Außeneinsätze im Schwarzwald, am besten mittendrin, mit Wanderschuhen oder Gummistiefeln. Der Schwarzwald ist für sie ein spannendes Berichtsgebiet, das vor vielen Herausforderungen steht, sei es in der Landwirtschaft oder im Forstwesen. Ängste und Sorgen, Mut und Optimismus fängt sie mit dem Smartphone, Mikro oder der Kamera ein. Wenn Zeit übrigbleibt, schlägt ihr Herz fürs Theater – kein Wunder, das sie berufsbegleitend „nebenbei“ auch noch eine vierjährige Ausbildung zur Theaterpädagogin abgeschlossen hat.