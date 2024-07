Regionalreporter Peter Schmid

Peter Schmid arbeitet seit 2022 als multimedialer Reporter im SWR Studio Ulm. Nach seinem Ressortjournalismus-Studium an der Hochschule Ansbach, kam er zurück in seine Heimat und berichtet seitdem für den SWR. Im Studium machte er Station beim Bayerischen Rundfunk und dem ZDF. Dem jungen Reporter liegen vor allem die Kommunalpolitik sowie Umwelt- und Gesellschaftsthemen am Herzen. Neue Menschen kennenzulernen und deren Geschichten multimedial zu erzählen, das liebt er an seinem Traumjob besonders. In seiner Freizeit reist er gerne um die Welt und feuert im Fußballstadion den 1. FC Heidenheim an.

