Zu seinem 80. Geburtstag trifft Show-Legende Frank Elstner auf acht Prominente, die auf unterschiedlichste Weise mit ihm verbunden sind.

Frank Elstner, TV-Ikone und Show-Legende, wird 80 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag feiert er am 19. April 2022. Der SWR widmet seinem langjährigen Showmaster und Moderator ein einzigartiges TV-Format: "Noch eine letzte Frage!" (AT). Frank Elstner begibt sich darin auf ein ihm unbekanntes Terrain. Zum ersten Mal findet sich der Showmaster, der das deutsche Unterhaltungsfernsehen wie kein Zweiter geprägt hat, in einer Sendung wieder, ohne vorher zu wissen, worüber gesprochen wird.

Prominente Gäste - intime Gespräche

Aus Anlass seines Geburtstags trifft Elstner auf acht Prominente aus Unterhaltung, Show und Politik, die auf unterschiedlichste Weise mit ihm verbunden sind: Kolleg:innen, Freunde, Gäste und Weggefährt:innen, die für spontane Wiedersehensfreude, intime Momente und ehrlichen Austausch sorgen. Gemeinsam sprechen sie über das bewegte Leben des Fernsehpioniers und wecken Erinnerungen an Momente aus über fünf Jahrzehnten deutscher Fernsehgeschichte.

Ein besonderer Fernsehmoment

Jeder Gast erhält die Möglichkeit, den Jubilar in einer Mischung aus Fernseh- und Talkshow zu individuell gewählten Schwerpunkten zu befragen. Filme und Interviews beleuchten und erzählen das Leben sowie die Karriere Elstners. Ein besonderer Fernsehmoment für Neugierige und für Nostalgiker, der die Zuschauer:innen mitnimmt auf eine Reise durch die Shows und das Leben von Frank Elstner. Überraschungen für ihn selbst und das Publikum sind vorprogrammiert.

"Noch eine letzte Frage!" (AT) ist eine Produktion von Zoogency im Auftrag des SWR.

voraussichtlich Ostern 2022 im Ersten und in der ARD Mediathek

