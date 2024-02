per Mail teilen

Jede der acht Episoden enthält die Geschichte eines Kriegskindes. Aus einer Vielzahl von Erlebnisberichten aus ganz Europa wurde die Auswahl der Episoden so getroffen, dass die Serie jungen Zuschauern ermöglicht, verschiedene Perspektiven kennenzulernen bzw. nachzuempfinden. Gleichzeitig folgen die acht Episoden der Chronologie der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs, ohne den emotionalen Kontakt zum Protagonisten der Episode zu verlieren. Verbunden mit einem persönlichen Kinderschicksal werden so in jeder Geschichte bedeutende historische Abschnitte oder Aspekte des Krieges, aber auch bestimmte Persönlichkeiten thematisiert:

1. ANTON AUS DEUTSCHLAND Kindheit und Familie im Dritten Reich 2. FRITJOF AUS NORWEGEN Besatzung und Widerstand 3. SANDRINE AUS FRANKREICH Mitmenschlichkeit und Zusammenhalt 4. CALUM AUS SCHOTTLAND Luftkrieg und Heimatfront 5. ROMEK AUS POLEN Leben im Ghetto 6. VERA AUS DER SOWJETUNION Flucht und Kriegswaisen 7. JUSTUS AUS DEUTSCHLAND Kindersoldaten 8. EVA AUS DER TSCHECHISCHEN REPUBLI Konzentrationslager und Befreiung