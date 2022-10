Bastian Schweinsteiger ist seit 2020 ARD-Fußballexperte. Der 38-Jährige aus Oberaudorf in Bayern ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballprofis Deutschlands. Mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, für die er 121-mal spielte, wurde Schweinsteiger 2014 in Rio de Janeiro Weltmeister. Mit dem FC Bayern München gewann er achtmal die Deutsche Meisterschaft und siebenmal den DFB-Pokal. International gewann Bastian Schweinsteiger mit dem FC Bayern München die Champions League, den Europäischen Supercup und die FIFA Club-Weltmeisterschaft. Nach seinem Wechsel in die englische Premier League gewann Schweinsteiger 2017 mit Manchester United unter anderem die Europa League. Seine Karriere beendete er 2019 bei Chicago Fire in der Major League Soccer. Schweinsteiger wurde mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise 2013 als Fußballer des Jahres, 2016 mit dem BAMBI-Ehrenpreis der Jury und 2018 mit dem Bayerischen Verdienstorden. Bastian Schweinsteiger ist mit der ehemaligen Weltranglistenersten im Tennis, Ana Ivanović verheiratet, mit der er zwei Söhne hat.

