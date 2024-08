Am 19. September geht es bei der ARD einen Tag lang nur um Nachrichten. Gemeinsam starten die ARD Medienkompetenz-Teams Angebote für alle Altersgruppen – ­­­­­­in den Funkhäusern sowie vor Ort in Schulen und Vereinen. Auch die ARD-Publikumsaktion Mitmischen! ist dabei: mit dem Angebot, digital bei der Tagesschau mitzumischen.

Erst Weltspiegel jetzt Tagesschau

Nach dem großen Erfolg des ersten ARD-weiten Mitmischen! beim Weltspiegel im vergangenen Dezember, bieten wir dieses Jahr auch ein Mitmischen! bei der Tagesschau an.

Wenn um 20 Uhr der Gong der Tagesschau ertönt, sitzen regelmäßig mehr als zehn Millionen Menschen weltweit an TV-Bildschirmen, Laptops oder Handys und informieren sich mit Deutschlands ältester Fernsehsendung.

15 Minuten Überblick über das Geschehen des Tages, Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt. Doch wann ist eine Nachricht eine Nachricht für die Tagesschau und wer produziert diese Nachrichten? Diese Frage und mehr beantwortet das Dialogangebot Mitmischen! bei der Tagesschau.

Mit diesem Angebot kommen wir auch einem Wunsch unseres Publikums nach: 74% der Befragten des Reuters Institute Digital News Report (2024) ist es besonders wichtig, dass Medien transparent kommunizieren, wie Nachrichten entstehen.

Zweites ARD-weites Mitmischen! mit starkem Angebot

Alle Landesrundfunkanstalten der ARD, das Berliner Hauptstadtstudio und das ARD-Auslandsstudio in Wien sind am Nachrichtentag mit an Bord.

ARD Nachrichtentag überall in Deutschland

Mischen Sie bei der Tagesschau mit

Die Teilnehmenden sind digital via MS Teams zugeschaltet, wenn in Hamburg die Tagesschau-Redaktion in der Schlusskonferenz die Themen für die Hauptausgabe um 20 Uhr bespricht. Sie erfahren in interaktiven Workshops bei den Zulieferredaktionen der ARD, wie die Kolleginnen und Kollegen in den Landesrundfunkanstalten in ganz Deutschland, im Berliner Hauptstadtstudio und im ARD-Studio Wien journalistisch arbeiten. Zudem erklären wir ihnen, wie man Desinformation in den Sozialen Medien erkennt und sie erfahren, wie eine Tagesschau-Ausgabe in einfacher Sprache entsteht.

Moderieren wird Damla Hekimoğlu von „tagesschau24“. Viele Planungsredakteure, CvDs und auch Marcus Bornheim, Chefredakteur der Tagesschau, werden mit den Teilnehmenden in den Dialog gehen.

Zwei Workshops auch im SWR

Es gibt rund 15 verschiedene interaktive Workshops. Natürlich ist auch der SWR dabei. Die ARD-Zulieferredaktionen in Stuttgart und Mainz bieten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und in ihrer Redaktion mitzumischen.

„Mitmischen! bei der Tagesschau“ startet am 19. September 2024 um 15:30 Uhr und dauert ca. bis 19:00 Uhr.

Anmeldung

Es gibt rund 300 Plätze für dieses Angebot. Die Einteilung in die Workshops erfolgt nach Zufallsprinzip. Sie können uns in der Anmeldung gerne einen Wunsch mitteilen, den wir zu berücksichtigen versuchen.

Eine Teilnahme für Mitarbeitende der ARD ist leider nicht möglich.

Hinweis:

Die Veranstaltung „Mitmischen! bei der Tagesschau“ am 19. September 2024 ist leider bereits ausgebucht. Im Moment können wir Ihnen nur noch Plätze auf der Warteliste anbieten.

Weitere Dialog-Angebote sind geplant

Am 18. Oktober 2024 – wenige Wochen vor der spannenden Wahl in den USA – wird es ein zweites „Mitmischen! beim Weltspiegel“ geben.

Auch hier haben bereits fast alle ARD-Landesrundfunkanstalten ihre Beteiligung zugesagt und es wird wieder spannende Workshops in den Auslandsstudios der ARD geben.

Übersichtsseite der ARD zum Event