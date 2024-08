Wurstwasserduft oder totes Eichhörnchen – Was wäre das beste Hundeparfum?

Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Alpaka-Penisse sind ziemlich krass … Sina weiß, wieso! (01:15)

- Beim Riechen passiert in eurem Gehirn wesentlich mehr als ihr vielleicht dachtet! (09:51)

- Es gibt vegetarische Piranhas! Wie man herausgefunden hat, weiß Sina. (21:15)

- Vorsicht mit den KollegInnen: Wer zu viel über Stress jammert, wirkt inkompetent (28:23)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Der Rote Piranha: https://ffv.zoo-leipzig.de/tierpatenschaft/roter-piranha

Böser Vegetarier: Piranha-ähnliche Fischart nach Tolkien-Figur Sauron benannt: https://science.lu/de/boeser-vegetarier-piranha-aehnliche-fischart-nach-tolkien-figur-sauron-benannt

Alpaca Sex Is So Weird, It's Never Been Seen In Another Mammal: https://www.iflscience.com/alpaca-sex-is-so-weird-its-never-been-seen-in-another-mammal-73994

2023 Gen Z and Millennial Survey: https://www.deloitte.com/content/dam/assets-shared/legacy/docs/deloitte-2023-genz-millennial-survey.pdf?dl=1

Junge Arbeitnehmer fühlen sich oft gestresst: https://www.pressetext.com/news/20230530005

The sense of smell is influenced by cues from other senses: https://www.eurekalert.org/news-releases/1040083



Unser Podcast-Tipp der Woche: Corona - Was ist geblieben?

https://www.ardaudiothek.de/sendung/corona-was-ist-geblieben/88747078/

Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König