Alpaka-Sex ist … besonders

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Sina Kürtz



Ihre Themen sind:

- Gesetz in Japan: EinwohnerInnen müssen täglich lachen (00:39)

- Peinlichkeitsforschung: Schlecht Singen für die Wissenschaft (08:28)

- Sex-Spiel gegen Hautkrebs: Streichle mich und zähl meine Leberflecken! (14:10)

- Stuhlgang: 1 bis 3 Mal am Tag koten ist gesund (22:56)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Kein Witz: Neues Gesetz verpflichtet Menschen in Japan zu Lachen

https://www.swr.de/swrkultur/wissen/kein-witz-neues-gesetz-verpflichtet-menschen-in-japan-zu-lachen-100.html

Warum wir erröten

https://www.deutschlandfunk.de/karaoke-experiment-warum-erroeten-wir-interview-christian-keysers-dlf-039c4739-100.html

Hautarzt für eine Nacht

https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/erotischer-hautkrebs-check-skintimacy-von-aok-und-amorelie-19864583.html

Wie häufig ist gesund?Studie zum Stuhlgang: Wie häufig ist gesund?

https://www.faz.net/aktuell/wissen/medizin-ernaehrung/studie-zum-stuhlgang-wie-haeufig-ist-gesund-19859556.html

Poop Frequency Linked to Long-Term Health, New Study Reveals

https://scienceblog.com/546070/poop-frequency-linked-to-long-term-health-new-study-reveals/



Unser Podcast-Tipp der Woche: Der KI-Podcast

Vom Schachtürken im 18. Jahrhundert gehts zum berühmten Mathematiker Alan Turing und der Frage "Sind Gehirne wie Computer?". Es endet beim menschlich nie übertroffenen Meister des Spiels "Go", Lee Sedol, der gegen die KI AlphaGo dann doch verloren hat. In der neuen Folge von unseren KollegInnen von "Der KI-Podcast" geht es um die großen Meilensteine in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und das das ist wirklich beeindruckend! Oder war euch bewusst, wie lange die Menschheit eigentlich schon daran forscht?

Der KI-Podcast ist jetzt genau ein Jahr alt und wenn die Entwicklung so weitergeht wie bisher, können wir uns bestimmt auf noch viele weitere Folgen, Jahre und Meilensteine freuen. Herzlichen Glückwunsch, Marie, Gregor und Fritz!

Hört euch unbedingt ihren KI-Podcast in der ARD Audiothek an - jeden Dienstag gibts eine neue Folge.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/



