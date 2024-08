SPECIAL mit Science Cop Jonathan Focke | Die meistzitierte Katze in der Wissenschaft

Diese Woche mit Charlotte Grieser und Sina Kürtz.



Ihre Themen sind:

- So laut wie ein Flugzeug: In den USA schlüpfen Massen von Zikaden(00:35)

- ISS strahlt versehentlich Funk der Notfallübung aus (03:25)

- Community-Feedback zum Therapeutischen Gammeln (10:00)

- Elefanten sprechen sich mit Namen an (12:38)

- An warmen Tagen drücken sich Politiker einfacher aus (20:53)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Das Insekt, das überall sein wird

https://www.deutschlandfunk.de/zikaden-plage-usa-100.html

Internet Panics After Hearing Leaked Audio From The ISS They Were Not Supposed To Hear

https://www.iflscience.com/internet-panics-after-hearing-leaked-audio-from-the-iss-they-were-not-supposed-to-hear-74638

NASA reschedules ISS spacewalk after astronaut experiences 'spacesuit discomfort'

https://www.space.com/nasa-astronauts-spacewalk-rescheduled-after-spacesuit-discomfort

Elefanten geben einander Spitznamen und reagieren auf sie

https://www.mdr.de/wissen/umwelt-klima/elefanten-spitznamen-100.html

Hitze lässt die Sprache schmelzen

https://www.sueddeutsche.de/wissen/studie-hitze-sprache-politik-klima-lux.4Geg5TngM9smXSM1w3Ks6p



Fakt ab! vom 07. Juni 2024 zum „Therapeutischen Gammeln“ in der Folge:

So legen Ameisen das Stromnetz lahm

https://www.ardaudiothek.de/episode/fakt-ab-eine-woche-wissenschaft/so-legen-ameisen-das-stromnetz-lahm/swr-kultur/13463023/



Too many tabs zum Stichwort „Gammler“:

gammler / voynich-manuskript

https://www.ardaudiothek.de/episode/too-many-tabs-der-podcast/gammler-voynich-manuskript/ndr/13397751/



Redaktion: Christoph König und Chris Eckardt