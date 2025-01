Unsere Themen:

Klimawandel

Klimadienst Copernicus: 1,5-Grad-Marke 2024 erstmals überschritten

BmE von Kai Rüsberg





Technik

Bringt Kernfusion die Energiewende zum Ziel?

Jochen Steiner im Gespräch mit Prof. Christian Linsmeier, Forschungszentrum Jülich





Geschichte

100 Jahre Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD

BmE von Anna Tratter





Tierschutz

Wie verändert der Klimawandel die heimische Vogelwelt?

BmE von Dominik Bartoschek





Rubrik: Meldungen der Woche - Zweifelhafter Food-Trend: Bitte essen Sie keine Weihnachtsbäume!

Musikliste:

1.

Enjoy yourself

Meschiya Lake & The New Movement



2.

Lost generation

Charles Pasi



3.

Avlaskani cuneli

Ayça Miraç



4.

Comes in waves

Dawes



5.

Hygg, kavin hann er komin

Teitur & Dreamers' Circus



6.

People come and go

Earth & fire