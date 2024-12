Unsere Themen:

Virologie

Zwei Fälle von Mpox: Schule in NRW vorsorglich geschlossen

Stefan Troendle im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredaktion.





Schifffahrt

So läuft die Not-Schleusung an der Mosel

Alexandra Daub



Umwelt

Bio-Backpapier und Cellophan-Tüte: Darf das wirklich in den Kompost?

Stefan Troendle im Gespräch mit Dominik Bartoschek, SWR-Redaktion Umwelt und Klima





Verkehr

Forschung gegen Verspätungen bei der Bahn: Jagd auf "Influencer-Züge"

Florian Zinner





Gesundheit

Deshalb sind Stürze auf den Kopf so gefährlich

Thomas Samboll und Ulrike Heimes





Umwelt

Bauen auch für Wildtiere: Wie werden Städte tierfreundlicher?

Stefanie Peyk

Musikliste:

1.

Beautiful soul

Katy J Pearson



2.

Kygers hill

Viv & Riley



3.

Foghorn calling

Piers Faccini



4.

Have yourself a merry little Christmas

Samara Joy



5.

Deutsche Bahn

Wise Guys



6.

Feet don't fail me now

Joy Crookes



7.

A house but not a home

Theo Lawrence & The Hearts



8.

Magica bonita

The Bongo Hop feat Lucas Santtana