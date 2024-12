Unsere Themen:

Zoonosen

Wissenschaftler besorgt wegen Vogelgrippe H5N1 bei Kühen in den USA

Antje Sieb





Medizin

Greve-Preis geht an Krebszellen-Forschung

Jenny Witt





Verhaltensbiologie

Wissenschaftsbuch 2024 über Graugänse: von Influencern und Followern

Martin Gramlich im Gespräch mit Prof. Sonia Kleindorfer, Leiterin der Konrad Lorenz Forschungsstelle in Grünau im Almtal, Österreich.





Technik

Paris: Moderner Brandschutz in Notre Dame

Julia Borutta





Geografie

Rubrik 1000 Antworten: Wie misst man die Höhe von Bergen?

Gábor Paál





Rubrik: Meldungen der Woche

Musikliste:

1.

San Gabriel Valley

First Aid Kit



2.

Don't you worry

Queen Willow



3.

Dropping keys

Allysha Joy



4.

Hello !

Martin Luke Brown



5.

Paris sera toujours Paris

ZAZ



6.

Rocky trail

Kings Of Convenience



7.

Nine angel choirs for Christmas

Nathan Johnston & The Angels Of Libra