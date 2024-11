Unsere Themen:

Umweltschutz

Studie: Klimawandel könnte giftige Metalle in Böden freisetzen

Martin Gramlich im Gespräch mit Marie Muehe, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung



Bildung

Studie: Schüler haben wenig Ahnung von Computer-Nutzung

Martin Gramlich im Gespräch mit Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredaktion



Klimawandel

Klimaprozess gegen Shell - Welche Klima-Klagen gibt es noch?

Von Alice Thiel-Sonnen



Klimawandel

Schweden: Steigende Temperaturen bedrohen auch Elche

Von Julia Wäschenbach



Gesundheit

Erkältungszeit: Was tun gegen eine verstopfte Nase?

Von Nele Rößler und Anna Schubert



Verhaltensforschung

Studie: Zuschauer setzen Schimpansen unter Druck

Von Frank Wittig

Musikliste:

1.

Point and kill

Little Simz feat. Obongjayar



2.

Glimpse

Future Islands



3.

Vergiftet

Dota Kehr



4.

Flowers and light

Vilma Flood



5.

Amusement park

Nicolas Michaux



6.

Meet me halfway

Dekel



7.

Ich bin nur gut, wenn keiner guckt

Max Raabe



8.

Set nat

Atse Tewodros Project