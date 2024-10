Unsere Themen:

Bevölkerungsschutz

Katastrophenschutzübung "Magnitude" in Baden-Württemberg gestartet

Uwe Gradwohl





Artenschutz

Pflanzenschutzmittel auch bei niedrigen Dosierungen mit negativen Auswirkungen auf Insekten

Janina Schreiber





Biodiversität

COP16 - Die 3fach-Krise - Wie Arten-, Klimaschutz und Gesundheit zusammenhängen

Stephan Hübner





Klimawandel

Ethische Leitlinien beim Geo-Engineering sinnvoll

Stefan Troendle im Gespräch mit Prof. Daniel Heyen, Technische Universität Kaiserslautern-Landau.





Gesundheit

Wie die Giftstoffe der Pilze wirken

Anja Braun





Rubrik: Meldungen der Woche

Musikliste:

1.

Poder

Rupa & The April Fishes



2.

Baby please don' t go

Adar Alfandari



3.

Bói hoa

Saigon Soul Revival



4.

Nun te ne fa'

Gnut



5.

Danzn

LaBrassBanda



6.

I go to the forest

i.n.a.



7.

Don't kill it Carol

Manfred Mann´s Earth Band