Weiterbildung neben dem Beruf – Was können Hochschulen bieten?

Das lebenslange Lernen wird für Berufstätige immer wichtiger, um im Job nicht den Anschluss zu verlieren.

Weiterbildungen gibt es aber nicht nur an privaten Instituten oder Industrie- und Handelskammern. Auch staatliche Hochschulen entwickeln immer neue Angebote. Ein bekanntes Beispiel ist der Master of Business Administration (MBA), der an vielen Hochschulen berufsbegleitend erworben werden kann. Auch Mini-Lerneinheiten, sogenannte "Microcredentials" gewinnen an Bedeutung. So können Hochschulen die Weiterbildung stärken und neue Einnahmequellen erschließen.

Manuskript zur Sendung