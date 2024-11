Hedy Lamarr – Erfinderin und Femme fatale

per Mail teilen

Die gebürtige Österreicherin Hedy Lamarr (1914 - 2000) war als Schauspielerin berüchtigt für ihre Affären und ihren Nacktauftritt im Film "Ekstase".

Gemeinsam mit dem Filmkomponisten George Antheil meldete sie 1941 in den USA ein geheimes Kommunikations-System zum Patent an. Es handelte sich um die technischen Grundlagen einer Funksteuerung für Torpedos. Erst nach ihrem Tod wurde Lamarr für ihre bahnbrechende Erfindung, die mobiler Telefonie den Weg geebnet hatte, geehrt. Bis heute wird ihr in Fachkreisen die Anerkennung verweigert, nie hat sie einen Cent für ihre Erfindungen gesehen.

