Gefühle in den Griff kriegen – Wie das gelingen kann

Nadine Zeller im Gespräch mit Sven Barnow

Unerfüllte Erwartungen, Spannungen im Familienleben, Frust im Straßenverkehr – was wir im Alltag erleben, löst verschiedenste Gefühle in uns aus. Aber nicht immer gefällt uns, was wir fühlen. Auch viele Menschen mit psychischen Problemen leiden darunter, dass sie ihre überbordenden Gefühle nicht in den Griff kriegen.

Die klinische Psychologie untersucht deshalb, wie es uns besser gelingt, unsere Emotionen zu steuern. Dabei gibt es sinnvolle und weniger sinnvolle Methoden. Die erforscht Sven Barnow vom Psychologischen Institut der Uni Heidelberg.