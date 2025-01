Die neuen Kriege und ihre tieferen Ursachen

Gábor Paál im Gespräch mit dem Sicherheitsexperten Franz-Stefan Gady

Viele rechnen damit, dass China in den nächsten Jahren Taiwan angreifen wird - obwohl es Chinas Wirtschaft massiv schaden würde. Auch Putins Krieg in der Ukraine lässt sich rational nicht erklären. Weder materiell noch sicherheitspolitisch "lohnt" er sich. Viel deutet auch darauf hin, dass Putin sein Militär völlig überschätzt hat. Und das ist typisch: Die meisten Kriege - von der Antike bis in die Gegenwart - beruhen auf Fehleinschätzungen. Zu diesem Ergebnis kommt der Militärberater Franz-Stefan Gady. Und so wie Kriege heute geführt werden, rechnet er damit, dass sie auch in Zukunft eher zunehmen werden.