Der Soziologe Robert K. Merton – Alles misslingt nach Plan

Der US-Soziologe Robert K. Merton (1910 - 2003) gilt als einer der originellsten Denker der jüngsten Zeit. Er ist für eine ganze Reihe Begriffsschöpfungen verantwortlich, die nicht nur in der modernen Soziologie eine Rolle spielen, sondern sich auch in unseren Alltagserfahrungen widerspiegeln. So z. B. die Verschlimmbesserung: Eine amtliche Maßnahme funktioniert zunächst sehr gut, verschärft die Misere aber nur, gegen die sie ergriffen wurde. Oder "sich selbst erfüllende Prophezeiungen": In der Corona-Krise wurden manche Lebensmittel knapp, weil angeblich Lieferengpässe drohten.

