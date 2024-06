Das Mikrofon – Vom Profigerät zum Alltagsgegenstand

Ohne Mikrofone gäbe es kein Radio, keine Musikaufzeichnungen, kein Telefon. Heutzutage gibt es für jeden Einsatzzweck die passenden Mikrofone: Sie kommen miniaturisiert in jedem Smartphone zum Einsatz, die größeren Brüder stehen auf dem Stativ für die Verstärkung der Rede oder die Aufzeichnung des Orchesters.

Obwohl ein Großteil der weltweit verwendeten Mikrofone inzwischen in Fernost gefertigt wird, gibt es auch in Baden-Württemberg noch einige Hersteller, die ihre Schallwandler noch in Handarbeit zusammenbauen. Wie funktionieren Mikrofone und was macht eigentlich einen guten Klang aus?

SWR 2017

Manuskript zur Sendung