Cyber-Bedrohungen – Wie sicher sind Cloud-Anwendungen?

Julia Nestlen im Gespräch mit dem IT-Sicherheitsexperten Dennis-Kenji Kipker

Wer WhatsApp nutzt, Fotos in einer privaten Cloud ablegt oder in einer Office 365-Umgebung arbeitet, öffnet zumindest eine kleine Tür für digitale Angriffe und potenzielle Ausspähung. Denn Datenströme halten sich nicht an Staatsgrenzen, und der deutsche Datenschutz endet, wo die US-amerikanische Gesetzgebung beginnt. Was können wir tun, um unsere persönlichen Daten zu schützen? Was tut der Staat? Und welchen Einfluss hat Trumps "America-First"-Politik auf unsere Datensicherheit? Dennis-Kenji Kipker, Gründer des Forschungsinstituts cyberintelligence.institute erläutert die Hintergründe.