Diese Woche mit Sina Kürtz und Aeneas Rooch.



Ihre Themen sind:

- Es gibt eine neue Airline extra für Hunde. Sina ist skeptisch… (00:26)

- Ein Start-up will angeblich eine Kopftransplantation möglich machen. Aeneas zieht es die Schuhe aus! (08:47)

- Ein brasilianischer Forscher tritt auf 40.000 Schlangen – warum?! (23:14)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Pet Parenting in the United States: Investigating an Evolutionary Puzzle: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14747049211038297

Functional neurological restoration of amputated peripheral nerve using biohybrid regenerative bioelectronics: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10032597/

Study of defensive behavior of a venomous snake as a new approach to understand snakebite: https://www.nature.com/articles/s41598-024-59416-6?utm_source=xmol&utm_medium=affiliate&utm_content=meta&utm_campaign=DDCN_1_GL01_metadata_scirep



Unser Podcast-Tipp der Woche: "Unboxing News" - der Podcast für Hintergründe und persönliche Geschichten zu den aktuellen Nachrichten von Deutschlandfunk Nova

https://www.ardaudiothek.de/sendung/unboxing-news-deutschlandfunk-nova/42836588/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König