Fakt ab! live! - Wir sind am 3.2.2024 beim SWR Podcastfestival in Mannheim - zusammen mit unserer Gästin Urooba Aslam von Psychologeek!

https://www.instagram.com/psychologin_urooba/

Jetzt schnell Tickets sichern: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html



Diese Woche mit Julia Nestlen, Aeneas Rooch und unserem Gast Fritz Espenlaub von "Der KI-Podcast".

- Fritz ist Host beim ARD-KI-Podcast und checkt dort mit den Kolleg*innen zum Beispiel aus, wie Künstliche Intelligenz unser Verhältnis zum Tod verändert (00:52)

- Wer gute Noten schreibt, ist auch beliebt - müssen wir das Streberklischee aufgeben? (05:26)

- ChatGPT ist faul geworden! Ist was dran an dem Gerücht? (12:11)

- Julia erklärt uns die Liebessprache der Krokodile! Spoiler: Es gibt weder Blumen noch Pralinen (18:46)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Der KI-Podcast in der ARD Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-ki-podcast/94632864/

UniSC researchers collecting ‘the love language’ of crocodiles: https://www.usc.edu.au/about/unisc-news/news-archive/2024/january/unisc-researchers-collect-the-love-language-of-crocodiles

Keinen Bock auf Arbeit? ChatGPT (scheinbar) auch nicht: https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/keinen-bock-auf-arbeit-chatgpt-scheinbar-auch-nicht,U1cv473

Comparing different facets of the social integration of high-achieving students in their classroom: No gender stereotyping, but some nonlinear relationships: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fedu0000778



Unser Podcasttipp der Woche: „What the Wirtschaft"

https://www.ardaudiothek.de/sendung/what-the-wirtschaft-deutschlandfunk-nova/13015037/



Habt ihr auch Nerd-Facts und schlechte Witze für uns?

Schreibt uns bei WhatsApp oder schickt eine Sprachnachricht: 0174/4321508

Oder per E-Mail: faktab@swr2.de

Oder direkt auf http://swr.li/faktab



Instagram:

@charlotte.grieser

@julianistin

@sinologin

@aeneasrooch



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König