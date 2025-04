„Vilnius Power“ – Jazz und Literatur in Litauen unter der Sowjetherrschaft

Von Wolf Kampmann

35 Jahre nach seiner Veröffentlichung in Litauen ist Ričardas Gavelis‘ Panorama-Roman „Vilnius Poker“ erstmals auf Deutsch erschienen. Eines seiner Themen ist der Jazz. Jazz aus Litauen wurde in den 1970er-Jahren weltweit zu einem Symbol für künstlerischen Widerstand gegen ein totalitäres Regime. Für diese Haltung stand vor allem das Ganelin Trio um den Pianisten Wjatscheslaw Ganelin. Wolf Kampmann schlägt einen weiten Bogen von Gavelis‘ Roman zur Musik des Ganelin Trios und geht auch auf die phänomenale Wirkung ein, die das Trio 1979 bei seinem Auftritt in Ost-Berlin entfachte.



Viacheslav Ganelin:

Concerto Grosso

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Poco 5

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Poco 10

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Live In East Germany

The Ganelin Trio



Vicheslav Ganelin:

Ancora Da Capo

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Poco 3

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Poco 4

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Poco 1

The Ganelin Trio



Viacheslav Ganelin:

Solutions Part 3

The Ganelin Trio Priority