"We don't mind about 100.000 Japs": Otto Hahn irritiert über Reaktion eines Engländers auf Hiroshima

Der Chemiker Otto Hahn erfuhr vom Atombombenabwurf in Hiroshima als Gefangener in einem britischen Internierungslager. Dort saß er zusammen mit anderen hochrangigen deutschen Naturwissenschaftlern wie Carl Friedrich von Weizsäcker. Später erinnert er sich an diesen Moment im August 1945.

Otto Hahn: "Das ist ja entsetzlich"

"Ich wurde zunächst herangeholt, allein, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, von einem englischen Offizier. Einem Hauptmann, der mir diese Tatsache mitgeteilt hat. Und meine Reaktion war natürlich die, dass ich gesagt hab: "Das ist ja schrecklich." Oder "das ist ja entsetzlich. 100.000 unschuldige Japaner – die können doch nichts dafür." Das hab ich damals auch noch gesagt.

Englischer Hauptmann reagiert gleichgültig: "We don't mind about 100.000 Japs"

Da hat mir dann der Engländer gesagt: "We don't mind about 100.0000 Japs if we save one of our people." So ungefähr hat der Mann gesprochen. Also er war ja ein typischer Nationalist als Engländer. Und sagt: "Uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die umkommen. Wenn wir nur ein oder zwei unserer Engländer retten, dann ist das schon gut. – We don't mind about 100.000 Japs." – Hat der Mann gesagt.