Richard Wagner: "Das Rheingold"

Vorabend des Bühnenfestspiels "Der Ring des Nibelungen"



Wotan: Nicholas Brownlee

Donner: Milan Siljanov

Froh: Ian Koziara

Loge: Sean Panikkar

Alberich: Markus Brück

Mime: Matthias Klink

Fasolt: Matthew Rose

Fafner: Timo Riihonen

Fricka: Ekaterina Gubanova

Freia: Mirjam Mesak

Erda: Wiebke Lehmkuhl

Woglinde: Sarah Brady

Wellgunde: Verity Wingate

Floßhilde: Yajie Zhang

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Vladimir Jurowski

(Aufführung vom 27. Oktober 2024 in der Bayerischen Staatsoper)

Was die Hausgötter der Bayerischen Staatsoper betrifft, hat der amtierende Generalmusikdirektor Vladimir Jurowski schon Werke von Wolfgang Amadeus Mozart und Richard Strauss in Neuproduktionen herausgebracht - aber keinen Wagner! Als es vor einigen Monaten einen neuen "Lohengrin" gab, stand ein Gastdirigent am Pult. Umso größer war die Spannung vor der "Rheingold"-Premiere: Mit diesem Vorabend zum Bühnenfestspiel "Der Ring des Nibelungen" hat Vladimir Jurowski gezeigt, welche Gang- und Lesart er bei Wagner bevorzugt. Über mehrere Spielzeiten erstreckt sich die Neuinszenierung der Tetralogie, für die Tobias Kratzer die Regie übernommen hat.