"Vom Himmel kam der Engel Schar"

Von Anja Brockert und Bettina Winkler

In kaum einer Jahreszeit sind Engel so präsent wie rund um das Weihnachtsfest. Sie sind Mittler zwischen Himmel und Erde. Nicht aus Fleisch und Blut, dem Menschen jedoch nahe, weder Gott noch Geist, aber unsterblich. Sie verkünden eine Botschaft, sie beschützen, trösten oder strafen. In der Weihnachtsgeschichte spielen sie eine wichtige Rolle und haben entscheidenden Einfluss auf alle Beteiligten. Anja Brockert und Bettina Winkler machen sich auf die Suche nach diesen geflügelten Boten in Literatur und Musik.