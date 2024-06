„It’s a new dawn, a new day, a new life for me and I am feeling good“ singt Nina Simone 1965 auf ihrem Album I Put a Spell on You. Die Queen of Soul trifft bei mir damit jedes Mal einen Nerv. Liegt in den Versen doch das Versprechen, sich jeden Tag aufs Neue künstlerisch zu definieren. In meinem ersten Leben war ich Jazzsängerin, in meinem zweiten promovierte ich in Literaturwissenschaft, in meinem dritten fand ich die Synthese: Musikjournalismus. Meine Hörfunkreise begann mit Anfang zwanzig als Kulturreporterin für den SWR im Dreiländereck Basel, Freiburg und Straßburg, führte mich nach Baden-Baden in die Musikredaktion, zum WDR nach Nordrhein-Westfalen und bis ins Ursprungsland des Jazz. Ich freue mich auf alle Abenteuer, die sie noch für mich bereithält.

An meinem Beruf liebe ich die Zusammenarbeit und die vielen Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern, die mich als Menschen immer weiter bringen, den Input meiner Kolleginnen und Kollegen - von der Technik bis zur Redaktion - und natürlich die Arbeit im Studio; den Nervenkitzel, wenn eine Sendung oder ein Beitrag on air geht.

Ganz besonders schätze ich den steten Austausch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer: für Sie stehe ich als Moderatorin und Autorin am Mikrofon z.B. der Musikstunde, Zur Person, Lost in Music, Treffpunkt Klassik, der Jazztime oder Homezone Jazz in Südwest. Außerdem kuratiere ich Playlists für SWR Kultur und treffe die Musikauswahl z.B. für den Samstagnachmittag.