Dinge unseres Lebens - Entdeckungen in der Lockdown-Weihnacht

Susanne Mayer, Autorin und Kolumnistin, weiß, was es heißt, hinter Nippes und Zeug auf Dokumente zu treffen, die bislang Verborgenes aus der Familie der Eltern erzählen.

Vieles ist oft nur noch Gerümpel, aber hinter manchen Sachen steckt viel Bedeutung oder sie erinnern uns an Eigenarten unserer Eltern. In diesem Jahr bleibt es Weihnachten still, und die Geschenke sind bereits im Haus. Sie kann man wiederentdecken und neu aufladen. „Die Dinge unseres Lebens und was sie über uns erzählen“ (Berlin-Verlag) - im Gespräch mit Susanne Mayer.

Die Dinge unseres Lebens Pressestelle berlin Verlag Die Dinge unseres Lebens Und was sie über uns erzhählen Genre: Gesellschaft Verlag: berlin Verlag, 20,- Euro ISBN: 978-3827013972

Musiktitel

Any place I hang my hat is home

Jeff Cascaro

CD: Any place I hang my hat is home



Das Leben muss scheitern

Bernadette La Hengst

CD: Wir sind die Vielen



Noël

Edgar Bori

CD: French Christmas



Fortune

Laura Marling

CD: Song for our daughter



Grandes ilusiones

Salvador Sobral

CD: Paris, Lisboa