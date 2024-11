Es geht um unsere Demokratie – Warum Andreas Frank Geldwäsche bekämpft

Geldwäsche klingt eher harmlos für einen kriminellen Vorgang, der jeden Tag auf der ganzen Welt und auch in Deutschland gewaltigen Schaden anrichtet. Schwere Verbrechen bleiben dadurch ungeahndet, der Gemeinschaft gehen Milliarden verloren, Immobilienpreise steigen. Geldwäsche erodiert die Demokratie und lässt afrikanische Staaten verarmen. Klingt zugespitzt, ist es aber nicht. Andreas Frank kann die Zusammenhänge erklären. Der ehemalige Investmentbanker aus Pforzheim recherchiert seit fast 25 Jahren zum Thema Geldwäsche, der er persönlich den Kampf angesagt hat. Inzwischen wird er vom Bundestag oder vom Europarat als Berater eingeladen.

Buchcover "Dreckiges Geld" Andreas Frank Dreckiges Geld Wie Putins Oligarchen, die Mafia und Terroristen die westliche Demokratie angreifen Genre: Politik Verlag: Piper ISBN: 978-3492070898

