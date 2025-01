Art's Birthday 2025

Mitschnitt der Live-Veranstaltung vom 17. Januar aus dem Cashmere Radio Berlin und vom EBU-Art's Birthday

Mit: Mariana Carvalho, Nico Sauer, Liz Allbee u. a.

Der „Art's Birthday“ geht zurück auf den Fluxuskünstler Robert Filliou. Er erklärte 1963 den 17. Januar zum 1.000.000. Geburtstag der Kunst. Seither wird dieses Ereignis weltweit mit Konzerten und Ausstellungen gefeiert. Zum 1.000.062. „Art's Birthday“ vernetzt die European Broadcasting Union (EBU) Konzerte aus der ganzen Welt. In einer Kooperation beteiligen sich Deutschlandfunk Kultur, SWR Kultur und Cashmere Radio mit Konzerten und Performances.

bite 5634

von Mariana Carvalho

Klänge werden gesammelt und geteilt: Mund-zu-Mund-Gesang, Muscheln, Briefe, präpariertes Klavier, Gurgeln, Snacks und andere gesammelte Dinge. Sie gehen durch den verstärkten Kopf wie peristaltische Parangolés in einem groben kleinen Festmahl, einer kleinen inneren Feier. Das Kauen kann repetitiv sein. Ein Anruf steht immer an.

Rufen Sie an, wenn Sie Ihre Stimme mitessen lassen wollen: +4915736717501

(gilt am 17. Januar 2025 von 20:50 bis 21:10 Uhr)

Mariana Carvalho (São Paulo/Berlin) ist Performerin, Musikerin und Klangkünstlerin und arbeitet mit Stimmen, Interaktionen zwischen Körpern, (innerem) Hören, Beziehungen, Transduktion, Materialien, Mail Art und präpariertem Klavier. Sie hat einen Master-Abschluss in Sound Studies und Sonic Arts - UdK und einen Klavier-Bachelor-Abschluss an der Universität von São Paulo. Kollaboration ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit, in letzter Zeit vor allem in den Bereichen performative Kunst und Tanz.

Produktion: SWR / Dlf Kultur / Cashmere Radio 2025

Cruise

von Nico Sauer

The swamp calls me.

Is the swamp I call me.

Pull. Yawn. Sleep on a cruise ship.

Bowel. Bellow. Below.

How to be devoured?

Fully.

The rest minus me is infinity.

And technology—

murderer, corpse, hearse in one.

Holistic obliteration. Corpus delicati.

Because most of all:

learn to be eaten.

Become a time machine.

Acid Atlantis. Sunk.

Drunk.

Ein Mikrofon, eingeführt durch die Nase bis in den Magen, dringt vor in die verborgenen Klangwelten des Körpers. Resonanzen eines Ersatzkehlkopfs, eine Sprache aus Rülpsern, mikrotonal gestimmte Auto-Tune-Effekte als emanzipatorische Werkzeuge verlorener Stimmen.

Eine Selbst-Präparation: das Sich-selbst-Verschlingen. Echt und in Farbe, doch letztlich eine Trockenübung für den Ernstfall – gefressen zu werden. Dem eigenen Vor-Ich die Klinke in die Hand geben.

Nico Sauer komponiert, inszeniert und performt experimentelles Musiktheater in einem Delirium völliger Gleichgültigkeit gegenüber disziplinären Grenzen und genießt die Reibungen und Absurditäten zwischen Genres, Formen und Erwartungen. Zu seinen jüngsten Arbeiten zählen Atlantide Acide (2023), eine körperliche Solo-Oper, die die klanglichen Tiefen des menschlichen Körpers erforscht; RÜBER (2024, Münchener Biennale), eine räumliche Audio-Performance, die in den Straßen der Stadt inszeniert wird; sowie das kommende Die Kantine (2026, Nationaltheater Darmstadt und Münster), das den Opernraum in eine hybride, hinter den Kulissen spielende Umgebung verwandelt, in der künstlerische und nicht-künstlerische Welten aufeinandertreffen.

Produktion: Dlf Kultur / SWR / Cashmere Radio 2025

Transposable Thumbs

von Liz Allbee

Liz Allbee bringt das Wort „digital“ zurück zu seinen Wurzeln und begreift das Fingersystem der Trompete als vierkanaligen Controller für Signalfluss, Verarbeitung, Lautsprecherzuweisung und Panning neu. Ihr transformiertes Instrument wird zu einem Vehikel für die Verteilung von Erweiterungen und Stimme. Die Klanglandschaft bewegt sich im Allgemeinen zwischen elektroakustischen Experimenten, Geräuschen, Text und gelegentlichen Ausflügen in Songstrukturen. Kleine instrumentale Erweiterungen werden aus einfachen und wiederverwendeten Materialien hergestellt (aus recycelten Plastikverpackungen geschnittene Rohrblätter, aus Teilen alter Akkordeons und Luftschläuchen zusammengesetzte Mundstücke) und dann mit neueren Technologien (Pedalen, Controllern) gekoppelt, um ein hybrides Junkyarboratorium zu schaffen.

Liz Allbee ist Komponistin, Performerin und Improvisatorin, derzeit wohnhaft in Berlin. Sie arbeitet am häufigsten mit einer selbst entworfenen Quad-Trompete, Trompete, Elektronik und Stimme. Ihre Musik umfasst elektroakustische Komposition, Improvisation und Instrumentenbau und legt Schwerpunkte auf die Körperlichkeit der Klangerzeugung sowie der Erweiterung von Hörgewohnheiten.

Sie trat auf verschiedenen Festivals und Venues auf, wie etwa Wien Modern, MaerzMusik, CTM, am Berlin Jazzfest und im Berghain. Seit 2013 bildet sie zusammen mit Antje Vowinckel, Steffi Weismann, Margarete Huber und Anouschka Trocker die Performerinnengruppe „XLR-Female“.

Produktion: Dlf Kultur / SWR / Cashmere Radio 2025

