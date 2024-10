Lukas Metz übernimmt mit 23 Jahren das Familienweingut

Wein anbauen ist für den 23-jährigen Lukas Metz nicht nur ein Beruf sondern eine Leidenschaft. Für diese Leidenschaft war der Pfälzer bereit, all seinen Mut aufzubringen und das Weingut Karl Heinz Metz in Meckenheim wieder in Familienhand zu bringen. Seit er geboren wurde hatte sein Großvater und Gründer das Weingut verpachtet. Trotz schwieriger Bedingungen führt er das Weingut mit familiärer Unterstützung wieder fort. Lukas Metz gehört einer neuen Generation von Winzern an, die unter Preisdruck, dem Klimawandel und personellen Schwierigkeiten ihre Chance suchen.