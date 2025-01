Festnahme durch GPS-Sender nach Einbruchsserie im Raum Pforzheim

per Mail teilen

Nach einer Serie von Einbrüchen im Raum Pforzheim hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Mittlerweile sitzt er in U-Haft - unter anderem wegen einem GPS-Tracker.

Mitte Dezember soll der 51-Jährige 15 Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Ispringen aufgebrochen haben. Laut Polizei hat der Mann dabei diverse Gegenstände entwendet. Ein Einbruchsopfer konnte einen gestohlenen Werkzeugkoffer orten, der mit einem GPS-Sender ausgestattet war. Der führte die Polizei zu einem Auto in Pforzheim. Bei Durchsuchungen fanden die Beamten dann Diebesgut im Wert von 10- bis 15.000 Euro. Es gibt außerdem Hinweise auf weitere Taten in Pforzheim, Ispringen und Vaihingen/Enz.