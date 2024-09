SWR-Wetterexperte Stefan Laps kündigt im Wetterbericht vom Sonntagabend an: "Das war's so langsam aber sicher mit dem Altweibersommer." In der kommenden Woche bahne sich ein Tiefdruckgebiet den Weg nach Europa und damit auch nach Rheinland-Pfalz. Der Montag starte regnerisch, vor allem in der Pfalz. Im restlichen Rheinland-Pfalz könne es immer wieder zu Schauern kommen, aber vor allem in der Eifel zeige sich dazwischen auch mal die Sonne. Die Höchstwerte am Montag betragen zwischen 17 und 21 Grad.