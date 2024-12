In gut jedem dritten deutschen Haushalt wird an Heiligabend Kartoffelsalat mit Würstchen aufgetischt. Doch der Klassiker wird immer teurer. Drei RLP-Landkreise führen die bundesweite Kostentabelle an.

Des Deutschen liebstes Weihnachtsessen nimmt zuweilen groteske Züge an. Bestes Beispiel: Der sogenannte Kartoffelsalat-Index des Instituts der deutsche Wirtschaft (IW). Seit 2021 wird dieser Index erhoben - basierend auf Preisdaten der Supermarktkette Rewe und Rezepten mit Essig-Öl oder Mayonnaise für jeweils vier Personen. Der Kartoffelsalat-Index für 2024 zeigt, dass vor allem die Liebhaber von Kartoffelsalat mit Würstchen in Rheinland-Pfalz tief in die Tasche greifen müssen. Drei Kreise im Land führen die bundesweite Preisliste an: Wer im Rhein-Hunsrück-Kreis zu Weihnachten Kartoffelsalat serviert, muss 7,81 Euro zahlen, im Kreis Cochem-Zell sind es 7,77 Euro und im Landkreis Mayen-Koblenz 7,75 Euro. Der Durchschnittspreis (auf Mayonnaise-Basis) liegt laut IW bei 7,29 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Gericht durchschnittlich um rund 4,6 Prozent teurer geworden – der Kartoffelsalat-Index liegt damit sogar über der Inflationsrate bei Lebensmitteln insgesamt (3,2 Prozent). Deutschlands liebstes Weihnachtsessen Warum wir an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen essen Deutschlands beliebtestes Weihnachtsessen sind Kartoffelsalat und Würstchen. Für 36 Prozent der deutschen Haushalte gehört dieses Gericht zum Heiligabend dazu. Warum eigentlich? 2021, als der Kartoffelsalat-Index zum ersten Mal erhoben wurde, kostete das Klassikgericht zu Heiligabend in der Mayonnaise-Variante bundesweit noch zwischen 5,05 Euro und 6,24 Euro. Weihnachtsklassiker schon 2023 in RLP am teuersten Im vergangenen Jahr war Kartoffelsalat mit Würstchen im Bundesvergleich, wie jetzt auch 2024, in Rheinland-Pfalz am teuersten. Spitzenreiter vor zwölf Monate ebenfalls der Rhein-Hunsrück-Kreis mit 7,80 Euro.