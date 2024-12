Schnee sorgt für Unfälle in der Region Trier

In der Region Trier hat es geschneit. Das hat auch für einige Unfälle auf den Straßen gesorgt.

Besonders in der Eifel hat der Schnee dafür gesorgt, dass einzelne Lkw liegengeblieben sind. Im Bereich Bitburg hat es laut Polizei mehrere Unfälle mit Blechschaden und querstehende Lkw gegeben.

Lkw zusammengestoßen und Blechschäden

Auf der B51 an der Anschlussstelle zur Autobahn A60 nahe Bitburg sind zwei Lkw zusammengestoßen, nachdem einer von der Fahrbahn abkam und gegen die Leitplanke stieß. Die Autobahnauffahrt ist aktuell gesperrt.

In Schömerich im Kreis Trier-Saarburg ist in der Nacht zum Montag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Auch in Rhaunen im Hunsrück hat es einen kleineren Unfall wegen des Schnees gegeben. Auch rund um Daun stand am Montagmorgen der Verkehr auf verschiedenen Straßen zeitweise still, weil Lkw ins Rutschen geraten sind und quer auf der Fahrbahn standen.

Auf der L151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler sind zwei Autos auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen gekommen und zusammengestoßen. Laut Polizei wurde dabei eine Person verletzt.

Auf der L151 zwischen Reinsfeld und Farschweiler sind auf schneebedeckter Fahrbahn zwei Autos zusammengestoßen. Winkler

Erste Unfälle bereits am Sonntag - eine Verletzte

Schon am Sonntag hat es einige Unfälle wegen des Wetters gegeben. Die Polizei in Prüm beispielsweise musste aufgrund von Schnee und Glätte zu sieben Verkehrsunfällen ausrücken.

Am Sonntagmittag kam ein 27-jähriger Fahrer auf der B410 bei Fuchswiese (Lichtenborn) mit seinem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Seine 23-jährige Beifahrerin wurde laut Polizei leicht verletzt.

Auf der A60 bei Heisdorf kam eine Autofahrerin auf der schneebedeckten Fahrbahn von der Straße ab. Sie stieß gegen die Leitplanke. Verletzt wurde sie nach Angaben der Polizei aber nicht.

Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr

Wegen des Wintereinbruchs gibt es auch Behinderungen im Öffentlichen Nahverkehr. Einige Buslinien sind laut dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT) betroffen. Die Linie 17 kann den Trier-Ehranger Bereich Auf der Bausch und Vordere/Hintere Heide nicht anfahren. Die Linien 30 und 31 können noch nicht nach Gusterath, Holzerath und Bonerath fahren. Auf der Internetseite des VRT werden die Infos zu Ausfällen permanent aktualisiert.

Vereinzelt Bäume umgestürzt

Bei Prüm sind laut Polizei mehrere Bäume auf die Straße gefallen. Die Straßenmeisterei sei dabei, die Straße wieder freizuräumen. Einen Fall von Schneebruch gab es auch im Bereich Wittlich.

Die Räum- und Streudienste im Dauereinsatz

Die Winterdienste in der Region sind im Einsatz und sorgen dafür, dass die Straßen wieder frei sind. Autofahrer sollten jedoch den ganzen Tag mit auftretender Glätte rechnen.