Großer Polizeieinsatz wegen Schlägerei auf privater Feier in Schoden

Bei einer Schlägerei auf einer privaten Feier in Schoden im Kreis Trier-Saarburg sind sechs Menschen verletzt worden. Dabei war laut Polizei auch ein Messer im Spiel.

Gegen 22 Uhr am Sonntagabend waren laut Polizei zwischen 20 und 30 Personen bei einer privaten Feier in Schoden an der Saar in Streit geraten. Dieser Streit sei schließlich in eine Schlägerei ausgeartet. Sechs Personen seien verletzt worden, drei von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Ein Mensch habe Schnittverletzungen erlitten.

Zwei vorläufige Festnahmen

Zeugen hatten gegenüber der Polizei ausgesagt, dass einer der Beteiligten ein Messer eingesetzt habe. Im Bereich des Bahnhofs von Schoden konnten sechs Beteiligte durch Zivilkräfte der Bundespolizei festgenommen werden. Vier von ihnen kamen später wieder auf freien Fuß, zwei seien in Absprache mit der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden. Sie sind 18 und 19 Jahre alt, hieß es.

Hintergründe unklar

Warum es zu dem Streit und der Schlägerei kam, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Der Streit habe ausschließlich die private Feier betroffen, für die Einwohner von Schoden habe keine Gefahr bestanden.

Im Einsatz waren insgesamt 30 Kräfte der Polizei und der Bundespolizei, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt.