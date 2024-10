per Mail teilen

In Trier-Nord ist am Abend eine 24-jährige Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Autofahrer nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

Am Donnerstag gegen 22 Uhr wollte eine junge Frau einen Fußgängerüberweg nahe dem Moselstadion in Trier-Nord überqueren. Dabei wurde sie laut Polizei von einem Auto angefahren. Es soll sich um ein helles, größeres Fahrzeug, möglicherweise ein SUV handeln.

Autofahrer lässt verletzte Fußgängerin zurück

Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Autofahrer in Richtung Zurmaienerstraße. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Trier melden.